比起向美示威的飛彈試射 中共軍機踩線對台威迫更強

中共解放軍在海南島東方的南海水域舉行演習， 昨天（26日）晚間由青海、浙江分別對演習區發射有「航母殺手」之稱的「東風26B」與「東風21D」彈道飛彈。東風26B、21D之類的反艦彈道飛彈，堪稱中共鑽研的獨家絕活，因為解放軍的海上實力，仍然無法與美軍航艦戰鬥群匹敵，因此致力開發具備終端調整能力的彈道飛彈，希望對美軍航艦造成威懾效果。

在華府與北京關係緊繃，台海兩岸緊張關係也達到近20年來最高的時候，共軍對南海試射「航母殺手」，無疑是趁機對外宣示，如果美軍意圖介入兩岸武裝衝突，其航艦戰鬥群一旦接近台灣周邊海域，就可能遭到解放軍飛彈的打擊。