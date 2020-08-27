彰化抗體篩檢啟示錄：動輒政治解讀無益防疫的精進

歷經之前彰化縣衛生局採檢無症狀居家隔離者的風風雨雨，以及台大公衛學院主張擴大篩檢引發的論戰，台大公衛學院和彰化縣衛生局合作的「萬人血清抗體篩檢」期中報告，終於在今天公布。雖然在結論裡，台大公衛的學者和彰化衛生局長葉彥伯都大讚中央防疫政策正確，但疫情中心還是應該以更積極的態度來看待這份報告，甚至檢討過去的可能疏失。

抗體陽性比為萬分之8.3 代表防疫有效

從台大公衛公布的數字來看，總計採檢4859人，其中18名確診者全部都篩出了抗體，其餘4841人則只篩出了4人有抗體，陽性比率為萬分之8.3。學者認為，這代表過去防疫是有效的，而且現在社區也是安全的，目前並沒有社區傳染的風險，也沒有大規模普篩的必要。