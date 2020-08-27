政府推建築節能標示 別再淪「試辦」後就無疾而終玩假的

聯合報 / 記者何定照
內政部建築研究所年底將試辦「建築能效標示」，專家提醒必須靠政府跨部會串連、做好配套，才不會淪為「玩假的」，圖為投入節能多年的台達電。圖／聯合報系資料照片
內政部建築研究所年底將試辦「建築能效標示」，專家提醒必須靠政府跨部會串連、做好配套，才不會淪為「玩假的」，圖為投入節能多年的台達電。圖／聯合報系資料照片

本報日前獨家報導內政部建築研究所年底將試辦「建築能效標示」，環保界咸認美事。然而專家提醒，過去許多政策都在企業示範後無疾而終，「試辦」離「實施」還有遙遠距離，必須靠政府跨部會串連、做好配套。眼見年底越來越近，政府必須加緊腳步，美事才不會淪為「玩假的」。

建築能效標示 全球有30多國使用

建築能效標示在全球30多個國家行之有年，主要是依建築產生電費看該建築能源消耗狀況，被公認是最有效的建築節能管制策略。除了減碳環保、社會公益性目標，以及可實際節省電費，在不少國家還能效標示高的建築房價與租金還能提高，可說利人也利己。

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