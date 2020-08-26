黃國昌錄音曝光 時力「分的是什麼錢？」必須說清楚
時代力量內部紛爭持續，最新流出的「國昌錄音」更讓時力悶燒許久的壓力鍋爆開。相關錄音，有三大問題可細究，首先是時力內部對要不要當「小綠」的路線之爭。第二是高舉公開透明「新政治」大旗的時代力量，內部的權力運作，比起他們唾棄藍綠政黨更加專斷威權，而威權的來源正是黃國昌。最後，黃國昌提及，「我在外面賺錢，他們整天在黨內吵得是要怎麼分錢」，黃國昌賺的是什麼錢，時力分的是什麼錢，必須說明清楚。
路線之爭 為時力發展埋下隱憂
吸取太陽花學運養分成立的時代力量，2016年取得5席立委，進入國會後的初期，時代力量時常被譏諷為「小綠」。不過，這幾年時代力量陸續爆發幾波「出走潮」，其中一個重要原因就是黨內對於是否當小綠的路線歧異。
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