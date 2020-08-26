黃國昌錄音曝光 時力「分的是什麼錢？」必須說清楚

蔡英文害怕的事兒愈來愈多了，台灣人上愛奇藝去看甄嬛傳、瑯琊榜都看了多少年了，她的政府突然覺得這不對，得搞個OTT的管理法，並且將它納入「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，硬是要它下架；淘寶台灣也賣了許多的貨了，突然她的政府又覺得不妥了，請它撤資。

2020-08-26 11:59