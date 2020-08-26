拿兩岸比三國赤壁 蘇貞昌難道要人民過連年戰災的苦日子？

聯合報 / 記者高凌雲
行政院長蘇貞昌上午出席「調解案件績優人員表揚大會」， 蘇貞昌舉三國演義「赤壁之戰」為例，來反駁馬英九「首戰即終站」之說。記者杜建重／攝影
行政院長蘇貞昌上午出席「調解案件績優人員表揚大會」， 蘇貞昌舉三國演義「赤壁之戰」為例，來反駁馬英九「首戰即終站」之說。記者杜建重／攝影

三國故事因為文學的穿鑿附會，膾炙人口，拿三國評論政治就要小心了。英明的行政院蘇貞昌硬要拿兩岸攀比赤壁之戰，赤壁一戰確立三國分裂，這大概才是蘇貞昌心之所向，可惜天下終歸一統，蘇貞昌難道認為分裂國家之下的連年征戰，兵疲馬頓，勞民傷財，這才是民進黨政府所要給予人民的未來嗎？

東漢末年，社會動盪，民不聊生，政治崩壞，乃有三國分裂。你看那關雲長豪氣萬千，趙子龍勇冠三軍，好不欽佩，但你可曾想過卑微的人們，在國家分裂之下，日日顛沛流離，只求苟活於亂世，英雄蓋世也不如飽飯一餐。戰爭的現實，永遠都是無辜的人民面對，那些歌頌戰爭的美麗詞藻，只是政客催眠人民的工具罷了。

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拿兩岸比三國赤壁 蘇貞昌難道要人民過連年戰災的苦日子？

三國故事因為文學的穿鑿附會，膾炙人口，拿三國評論政治就要小心了。英明的行政院長蘇貞昌硬要拿兩岸攀比赤壁之戰，赤壁一戰確立三國分裂，這大概才是蘇貞昌心之所向，可惜天下終歸一統，蘇貞昌難道認為分裂國家之下的連年征戰，兵疲馬頓，勞民傷財，這才是民進黨政府所要給予人民的未來嗎？

下架愛奇藝禁淘寶 蔡政府的不安全感源頭是「一邊倒」

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大老不願相挺 共和黨全代會成了川普家族聚會

美國共和黨全代會每天都會有川普的兒女、妻子，輪番上陣發言挺川普，甚至川普自己首日就現身會場，彷彿一場家族聚會；但除了競選搭檔潘斯，大會中少了前總統與前副總統，以及其他共和黨大老相挺，甚至還有數十位前議員、州長組成「共和黨人挺拜登」，跨到民主黨那邊去，凸顯這位爭取連任的總統仍難凝聚黨內團結，以及其面臨嚴重的「信任危機」。

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