拿兩岸比三國赤壁 蘇貞昌難道要人民過連年戰災的苦日子？

三國故事因為文學的穿鑿附會，膾炙人口，拿三國評論政治就要小心了。英明的行政院長蘇貞昌硬要拿兩岸攀比赤壁之戰，赤壁一戰確立三國分裂，這大概才是蘇貞昌心之所向，可惜天下終歸一統，蘇貞昌難道認為分裂國家之下的連年征戰，兵疲馬頓，勞民傷財，這才是民進黨政府所要給予人民的未來嗎？

東漢末年，社會動盪，民不聊生，政治崩壞，乃有三國分裂。你看那關雲長豪氣萬千，趙子龍勇冠三軍，好不欽佩，但你可曾想過卑微的人們，在國家分裂之下，日日顛沛流離，只求苟活於亂世，英雄蓋世也不如飽飯一餐。戰爭的現實，永遠都是無辜的人民面對，那些歌頌戰爭的美麗詞藻，只是政客催眠人民的工具罷了。