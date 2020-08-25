大老不願相挺 共和黨全代會成了川普家族聚會
美國共和黨全代會每天都會有川普的兒女、妻子，輪番上陣發言挺川普，甚至川普自己首日就現身會場，彷彿一場家族聚會；但除了競選搭檔潘斯，大會中少了前總統與前副總統，以及其他共和黨大老相挺，甚至還有數十位前議員、州長組成「共和黨人挺拜登」，跨到民主黨那邊去，凸顯這位爭取連任的總統仍難凝聚黨內團結，以及其面臨嚴重的「信任危機」。
共和黨人憂心 美國出現川普倦怠
民主黨全代會上周落幕，共和黨全代會本周登場。民主黨除了「反川」，還主打團結、癒合、光明等正能量。共和黨則聚焦川普，媒體形容共和黨全代會的特色就是「川普、川普、與更多川普」、川普與家人無所不在、川普主導一切；但有共和黨人私下表示，憂心美國已出現「川普倦怠」。
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