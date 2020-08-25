大老不願相挺 共和黨全代會成了川普家族聚會

前總統馬英九為了兩岸、國防和外交議題，和民進黨展開一波波的唇槍舌戰。巧合的是，值此之時，又傳出馬英九有可能投入明年五月的國民黨黨主席選戰。綠營對馬英九口誅筆伐不斷，馬英九也不干示弱一一回擊，占據不少媒體版面。不過對此，國民黨上下對馬英九掀起的國安議題倒是很低調，並未明顯聲援馬，這也讓此次交鋒，摻雜進了更多的權謀色彩。

2020-08-24 16:51