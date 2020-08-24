深綠也害怕 誰都不想成為蔡英文口中的「國家內部敵人」
誰卑躬屈膝？誰把國家帶到戰爭邊缘？誰又在內部尋找敵人？近來這些總統級的互嗆占滿媒體篇幅，前總統馬英九火力全開，蔡英文總統全力反擊，戰況激烈，一時難分勝負，只是「國家內部敵人」這頂帽子千斤壓頂，誰也戴不起，連深綠學者也怕到不敢公布新冠肺炎血清抗體萬人檢測報告；記得磐石艦染疫時，蔡總統才說過病毒才是我們共同敵人，現在聽起來格外諷刺。
馬談「首戰即終戰」 引來綠無窮盡圍攻
前總統馬英九日前一席首戰即終戰的言論，引來綠營無窮盡的圍攻，馬不改其志，又在「國家不安全」研討會上批評蔡英文總統「聯美抗陸」把國家推向戰爭邊緣，蔡英文親上火線反嗆馬在主權議題上卑躬屈膝，在國家內部尋找敵人，她要馬冷靜想想，為何和主流民意有這麼遠的距離？和國際社會有這麼大的落差？
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