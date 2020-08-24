深綠也害怕 誰都不想成為蔡英文口中的「國家內部敵人」

誰卑躬屈膝？誰把國家帶到戰爭邊缘？誰又在內部尋找敵人？近來這些總統級的互嗆占滿媒體篇幅，前總統馬英九火力全開，蔡英文總統全力反擊，戰況激烈，一時難分勝負，只是「國家內部敵人」這頂帽子千斤壓頂，誰也戴不起，連深綠學者也怕到不敢公布新冠肺炎血清抗體萬人檢測報告；記得磐石艦染疫時，蔡總統才說過病毒才是我們共同敵人，現在聽起來格外諷刺。

2020-08-24 15:13