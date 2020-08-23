【酒廠爭奪戰6】建啤案台酒不埋單致破局 關鍵恐在柯文哲後勢

聯合報 / 記者鄭朝陽
民眾黨開疆闢土難度高，後勢看漲不易，讓台酒敢賭一把，建國啤酒廠開發可能留待下屆市長決定。圖為柯文哲南下嘉義，在前總統馬英九的簽名旁也簽下自己的名字。記者陳玫伶／攝影
民眾黨開疆闢土難度高，後勢看漲不易，讓台酒敢賭一把，建國啤酒廠開發可能留待下屆市長決定。圖為柯文哲南下嘉義，在前總統馬英九的簽名旁也簽下自己的名字。記者陳玫伶／攝影

建國啤酒廠變更開發案本來要實現台灣、乃至全世界難得一見的啤酒廠「活古蹟」保存活化夢想，在台北市政府唱和北科大的訴求的情況下，從陷入僵局到瀕臨破局，廠區所有權人台酒公司面對北市府一再放軟身段也不埋單，不難看出與看壞柯文哲後勢有關。

百年建國啤酒廠 至今仍有運轉

建國啤酒廠創立於1919年，前身是日據時代的高砂麥酒株式會社，是台灣第一座啤酒廠，由於還保存百年前釀造啤酒的酵母，相對傳統的生產設備深具特色，加上是全球唯一加了蓬萊米的啤酒製造配方，堪稱台北市重要的產業代表，至今生產線都還在運轉，只是產量較少。

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建國啤酒廠變更開發案本來要實現台灣、乃至全世界難得一見的啤酒廠「活古蹟」保存活化夢想，在台北市政府唱和北科大的訴求的情況下，從陷入僵局到瀕臨破局，廠區所有權人台酒公司面對北市府一再放軟身段也不埋單，不難看出與看壞柯文哲後勢有關。

拚綠能不管飛安？ 平行審查為何淪闖關幫手

為達到蔡政府2025年綠能目標，光電業者卯足勁在全台各地搶地種電，離岸風電更在西岸沿海占據漁場、改變生態，打著能源轉型大旗，各個火速通過環評，近來引發紛爭不斷，桃園離岸風力發電廠興建計畫更是早從3年前就因衝擊飛安，被民航局認為「不宜設置」，各單位卻為衝刺能源轉型進度，綠能大旗一揮，各種審查平行作業試圖各個擊破，直到如今全案將被駁回，才凸顯程序的荒謬。

台人深信不會開戰 國防部「忘戰必危」一呼多少人聽進去？

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台海若開戰…我軍隊有決心也打不贏失民心的戰爭

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把「酥胡」當創意 外交部又回到外交辭令老本行了

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中央喊防疫一條心 竟連學術研究都容不下？

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