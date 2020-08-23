【酒廠爭奪戰6】建啤案台酒不埋單致破局 關鍵恐在柯文哲後勢
建國啤酒廠變更開發案本來要實現台灣、乃至全世界難得一見的啤酒廠「活古蹟」保存活化夢想，在台北市政府唱和北科大的訴求的情況下，從陷入僵局到瀕臨破局，廠區所有權人台酒公司面對北市府一再放軟身段也不埋單，不難看出與看壞柯文哲後勢有關。
百年建國啤酒廠 至今仍有運轉
建國啤酒廠創立於1919年，前身是日據時代的高砂麥酒株式會社，是台灣第一座啤酒廠，由於還保存百年前釀造啤酒的酵母，相對傳統的生產設備深具特色，加上是全球唯一加了蓬萊米的啤酒製造配方，堪稱台北市重要的產業代表，至今生產線都還在運轉，只是產量較少。
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