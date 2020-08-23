蔡總統除出席悼念823活動 更要思考如何維持台海和平
今天是八二三砲戰62周年，總統蔡英文前往金門主持追思活動，悼念當年的陣亡將士。在當年兩岸關係陷入僵局，甚至惡化到解放軍屢屢海空進逼，被前總統馬英九形容為戰爭邊緣之際，作為一個負責任的執政者，除了儀式活動，更要思考如何才能讓民眾安居樂業，不再陷入兵凶戰危的處境。
馬、蔡追求和平路線不同 也有不同代價
在紀念八二三周年前夕，馬前總統和蔡總統才為了國家安全議題針鋒相對。馬指責蔡政府不接受能促進和平、避戰的「九二共識」，導致如今面臨戰爭風險；蔡回批說，不要以為在主權議題上卑躬屈膝，或是對民主價值不吭一聲，就能換來所謂的和平。
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