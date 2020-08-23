蔡總統除出席悼念823活動 更要思考如何維持台海和平

今天是823砲戰62周年，國防部表達了台海防衛作戰的決心，要戰至一兵一卒，卻忘了民心歸向。軍隊有決心，人民沒信心，人民為何要為胡搞的政客犧牲，這仗若打下去必然無以為繼。殷鑑不遠，國共內戰，國府是二次大戰戰勝國，短短幾年，民心盡失，人民厭戰，軍隊如何有決心，也打不贏失了民心的戰爭。

2020-08-23 15:49