台海若開戰…我軍隊有決心也打不贏失民心的戰爭

今天是823砲戰62周年，國防部表達了台海防衛作戰的決心，要戰至一兵一卒，卻忘了民心歸向。軍隊有決心，人民沒信心，人民為何要為胡搞的政客犧牲，這仗若打下去必然無以為繼。殷鑑不遠，國共內戰，國府是二次大戰戰勝國，短短幾年，民心盡失，人民厭戰，軍隊如何有決心，也打不贏失了民心的戰爭。

分化的社會 還有多少人願投奔前線抗敵？

這個政府分化社會，獲得不少政治利益，老少年齡不同可以分化，職業不同更可分化，省籍背景不同早被分化，社會人心渙散，若是台海戰事發生，有多少人會投奔前線，助我軍人抗敵，這其實是個大問號。