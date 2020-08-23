台人深信不會開戰 國防部「忘戰必危」一呼多少人聽進去？
今天（823）是金門砲戰62周年，兩岸平靜十餘年，但近來解放軍頻頻對台施壓，共機越界多次，我國防部前二天罕見的發布一份警告文宣，第一句是「好戰必亡」，這是說中共的窮兵黷武必遭失敗；第二句是「忘戰必危」，這是提醒國內群眾，全民要有憂患意識。
兩岸不會開戰？歷史經驗…中共從未避戰
中共1949年建政後，與周遭鄰國幾乎都有過大小戰役，從50年代初的韓戰，60年代的中印邊境戰爭，60年代末與蘇聯的珍寶島事件，70年代末與越南的「自衛反擊戰」、以及與越南的1974（西沙）、1988（南沙）兩次海戰等，加上前幾個月的中印邊境兩國守軍肢體衝突等，說明中國大陸的邊境始終不平靜，外界批評中共是「窮兵黷武」，但中共認為中國在積弱百年後，由中共成立的新國家不應再被欺負，這是守土有則、寸土不讓的表現。
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