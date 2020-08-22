拚綠能不管飛安？ 平行審查為何淪闖關幫手

為達到蔡政府2025年綠能目標，光電業者卯足勁在全台各地搶地種電，離岸風電更在西岸沿海占據漁場、改變生態，打著能源轉型大旗，各個火速通過環評，近來引發紛爭不斷，桃園離岸風力發電廠興建計畫更是早從3年前就因衝擊飛安，被民航局認為「不宜設置」，各單位卻為衝刺能源轉型進度，綠能大旗一揮，各種審查平行作業試圖各個擊破，直到如今全案將被駁回，才凸顯程序的荒謬。

蔡政府能源轉型之初，能源局火速在全台灣畫設廿、卅處風場，卻因台灣缺乏海域空間規畫，在沒有事先評估、缺乏橫向溝通的情況下，風場出爐後，有興趣的風機業者投入研究、評估，也都早有默契國內外廠商分配區域，麗威因有荷蘭類似場址經驗，在這樣的背景中開始投入桃園離岸風機審查。