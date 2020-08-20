民眾黨屢戰屢敗 柯文哲的總統路恐是黃粱一夢
高雄市長補選失利，台北市長柯文哲領軍的民眾黨，已在大小補選連吃五場敗仗。歸根究柢，柯文哲政治品牌無法獲得青睞，民眾黨政治理念與政策願景不明，只靠討厭藍綠的濫調，缺乏選區經營，讓民眾黨發展受限，也讓柯文哲2024年的總統路大受阻礙。
柯文哲從政初期因為政治素人身分，以及有別於傳統政治人物的談吐特質，吸引廣大柯粉支持，這群柯粉多是年輕網路族群、沒有特定政黨傾向選民。柯文哲正式組黨後，民眾黨的支持族群有很高比率，就是堅定的柯粉，新政黨運作初期靠著柯文哲光環外溢效應，吸取一定支持，但這也意味，民眾黨的發展與柯文哲聲勢，有密不可分的關係。
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