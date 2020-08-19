山老鼠肆虐不只半世紀 陳吉仲的「嚴正警告」是在哈囉？

聯合報 / 主筆室
農委會主委陳吉仲在臉書發文，嚴正警告山老鼠，要修森林法，加重償付罰金代價。預計草案年底前送到行政院。記者葉冠妤／攝影
農委會主委陳吉仲在臉書發文，嚴正警告山老鼠，要修森林法，加重償付罰金代價。預計草案年底前送到行政院。記者葉冠妤／攝影

前幾天，新竹檢警緝獲山老鼠盜取珍貴林木，還吃掉捕獵的台灣黑熊，引發民眾激憤；網路一陣瘋傳後，沒看到政府有及時應對，新聞悄悄落幕。其實，山林保育不時傳出盜獵、盜林的事，因為政府始終未積極的守護山林，只要沒新聞，大家做太平官。

這時才嚴正警告？預計年底才提修法草案

說官員全然沒應對或許嫌苛刻了些。山林保育最高主管農委會主委陳吉仲前天在臉書發文，「嚴正警告山老鼠，將修森林法嚴罰不法行為…」。這樣的回應讓人哭笑不得，山老鼠肆虐台灣山林不只半世紀，這時才「嚴正警告」？至於修法，據說年底才提出草案。

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山老鼠 台灣黑熊 狂犬病

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