山老鼠肆虐不只半世紀 陳吉仲的「嚴正警告」是在哈囉？

一位本月5日自美返台探親的少年於居家檢疫的第10天，在無症狀下經由地方衛生單位採檢後確診，沒想到衛福部長陳時中立刻下令要求政風針對衛生局介入調查。消息一出，外界譁然，衛福部不先獎勵地方衛生局「超前部署」、防堵了可能的社區感染缺口，反倒先動用政風查起吹哨者，難道只因擔心被戳破了防疫神話的假象嗎？

2020-08-18 19:28