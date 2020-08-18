陳時中下令調查彰化衛生局 是要解決提出問題的人嗎？

一位本月5日自美返台探親的少年於居家檢疫的第10天，在無症狀下經由地方衛生單位採檢後確診，沒想到衛福部長陳時中立刻下令要求政風針對衛生局介入調查。消息一出，外界譁然，衛福部不先獎勵地方衛生局「超前部署」、防堵了可能的社區感染缺口，反倒先動用政風查起吹哨者，難道只因擔心被戳破了防疫神話的假象嗎？

陳時中日前受訪時才剛坦承，為何堅持不普篩，因為台灣醫療便宜，加上國人愛看病，所以是透過醫療人員幫大家普篩，換言之，就是把醫生當人體快篩試劑用。然而，台灣自己不普篩，卻不斷有台灣入境他國的個案被確診，每次疫情指揮中心總能搬弄出一套說法，設法不將其算在本土確診病例上，好維持表面的低確診率。