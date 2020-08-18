檢警因院長一句話勤查水表 國家機器是這樣用的嗎？
行政院長蘇貞昌官威了得，一口咬定國民黨台南市議員王家貞與李中岑上月舉行記者會指振興三倍券有假是假消息，檢警聞言立即展開偵辦，儘管事後雲林檢警確實查到偽造三倍券，警方仍依違反社維法「散佈謠言」移送法院裁罰；過去查水表大都由警方擔網，如今檢警聯手，綠色恐怖不成氣候也難。
藍營議員揭假三倍券 被移送約談
兩位藍營議員上月廿日開記者會，指坊間有人收到假的三倍券，拿到銀行兌換卻被沒收；假三倍券是事實，但議員把時間搞錯了，因為三倍券是七月廿三日才兌換，議員把時間「提早」了，於是被蘇院長抓到小辮子，硬指為假新聞，檢警立刻辦、馬上辦，又是約談又是移送，連議員助理也沒有放過。
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