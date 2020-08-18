檢警因院長一句話勤查水表 國家機器是這樣用的嗎？

聯合報 / 主筆室
行政院長蘇貞昌（中）表示，民意代表在還沒開始兌領三倍券就虛構事實，顯然是釋放假訊息，移送法辦剛好而已。記者鄭維真／攝影
行政院長蘇貞昌（中）表示，民意代表在還沒開始兌領三倍券就虛構事實，顯然是釋放假訊息，移送法辦剛好而已。記者鄭維真／攝影

行政院長蘇貞昌官威了得，一口咬定國民黨台南市議員王家貞與李中岑上月舉行記者會指振興三倍券有假是假消息，檢警聞言立即展開偵辦，儘管事後雲林檢警確實查到偽造三倍券，警方仍依違反社維法「散佈謠言」移送法院裁罰；過去查水表大都由警方擔網，如今檢警聯手，綠色恐怖不成氣候也難。

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黃國昌 國產署 三倍券

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