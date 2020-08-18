檢警因院長一句話勤查水表 國家機器是這樣用的嗎？

悶了好幾個月，防疫指揮官陳時中堅持不普篩，但又講不出白話文的道理，日昨接受雜誌專訪終於說，台灣健保就醫便宜，有病上醫院，等於做一了次篩檢…。陳時中說出真相，聽在第一線醫師蘇一峰耳裡真是百感交集，不知道在未被告知的情況下「奉送」勞務給就醫者做新冠篩檢，防疫中心因而省卻幾乎各國都做的普篩的人力物力。醫師直覺以為是剝削，把醫護人員當「醫奴」，蘇一峰感慨得流淚。

2020-08-18 11:13