過水主席江啟臣 想讓國民黨翻身要先「把手放開」

蘭嶼居民用電免錢，必然發生用電爆增及浪費，冷氣全天不關機時有所聞；統計指出，蘭嶼家戶平均用電量幾乎是台灣的一倍。台灣因疫情降溫報復性旅遊大增，蘭嶼是熱門去處，蜂湧而至的遊客大量用電，造成上月蘭嶼罕見停電三次；台電的對策除了擴充機組，另想以價制量，用電不再全部免錢，改為分級收費。台電的想法行得通嗎？

2020-08-17 15:44