過水主席江啟臣 想讓國民黨翻身要先「把手放開」

聯合報 / 記者李光儀
國民黨主席江啟臣。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席江啟臣。圖／聯合報系資料照片

一如選前所料，高雄市長補選陳其邁幫民進黨奪回高雄，國民黨的李眉蓁慘敗，得票率只有二成六。不到兩年前，韓國瑜以89萬票創造的奇蹟，已經成為過往雲煙。選後國民黨啟動「檢討」機制，組發會主委葉壽山、高雄市黨部主委莊啟旺都下台一鞠躬，算是黨中央為敗選負責的表現。但問題是，如果僅是人事的小幅調整，能為國民黨止血嗎？

新組發會主委李哲華 馬英九、吳敦義都倚重

葉壽山辭去組發會主委一職，接任的李哲華是國民黨智庫副執行長。李哲華長年在國民黨黨務體系，馬英九擔任台北市長時，他曾任職台北市府民政局，算是馬團隊經營基層的大將。後來也當過國民黨南投縣黨部主委，由於南投算是吳敦義的地盤，2014年縣市長大選大海嘯，李哲華操盤下的南投仍維持執政，算是立下赫赫戰功。2017年國民黨主席補選，吳敦義當選，李哲華也順勢當上國民黨組發會主委，成為地方操盤的主將。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

國民黨 李哲華 江啟臣

相關新聞

過水主席江啟臣 想讓國民黨翻身要先「把手放開」

一如選前所料，高雄市長補選陳其邁幫民進黨奪回高雄，國民黨的李眉蓁慘敗，得票率只有二成六。不到兩年前，韓國瑜以89萬票創造的奇蹟，已經成為過往雲煙。選後國民黨啟動「檢討」機制，組發會主委葉壽山、高雄市黨部主委莊啟旺都下台一鞠躬，算是黨中央為敗選負責的表現。但問題是，如果僅是人事的小幅調整，能為國民黨止血嗎？

蔡英文向原民道歉後 台電要如何跟蘭嶼人收電費？

蘭嶼居民用電免錢，必然發生用電爆增及浪費，冷氣全天不關機時有所聞；統計指出，蘭嶼家戶平均用電量幾乎是台灣的一倍。台灣因疫情降溫報復性旅遊大增，蘭嶼是熱門去處，蜂湧而至的遊客大量用電，造成上月蘭嶼罕見停電三次；台電的對策除了擴充機組，另想以價制量，用電不再全部免錢，改為分級收費。台電的想法行得通嗎？

家裡搜出300萬 徐永明為何敢說「我絕對沒有問題」？

檢調偵辦立委收賄案，時力前主席徐永明家裡被搜出的300萬元竟成燙手山芋，讓人不禁想到民進黨立委陳明文去年在高鐵「遺失」300萬元的奇案，因為兩案金額都是300萬，兩案也都疑雲漫天，但陳明文不也挺過來了嗎？徐永明11天前交保時說 「我絕對沒有問題」，如果檢調不給力，恐怕真要被他說中了。

共機越中線後還幻想美會撐台海？ 台灣別把自己變棋子

共機飛越台海中線，共機飛入防空識別區，這些事件似對台灣有安全威脅，然則，台海中線、防空識別區，都是冷戰時期，美蘇兩霸權對抗下的產物，台海中線與防空識別區都是以美國霸權實力為依托的一種秩序，至於是否符合兩岸現況，或者將台灣安全與美國戰略利益掛勾是否妥當，根本沒人在意。

粉絲團被罵到翻紅不為所動 裝睡的台鐵局長真的叫不醒

聯合報本月初披露民進黨政府一連串標案採用「御用評委」、「特定廠商」等問題的調查報導，期待政府標案的評審制度回歸公開透明，主事者交通部台鐵局似乎不為所動，對於招標爭議冷處理，以簡單一句「一切合法」帶過，就如台鐵高層近年面對台鐵沉疴的態度，如出一轍。

【高雄補選戰2】陳其邁保基本盤勝選 面臨朝小野大、派系糾葛的挑戰

在民進黨傾全黨之力輔選下，陳其邁沒有意外地在高雄市長補選脫穎而出，不過陳其邁的得票數，並未跨過前市長韓國瑜遭罷免的93萬多票「高標」，顯示「討厭韓國瑜」並未完全轉化為「支持陳其邁」。陳其邁獲得67萬多票，只能算是保住綠營在高雄的基本盤，而勝選過後，陳還要面對朝小野大的「弱勢市長」局面，挑戰才剛要開始。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。