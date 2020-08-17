過水主席江啟臣 想讓國民黨翻身要先「把手放開」
一如選前所料，高雄市長補選陳其邁幫民進黨奪回高雄，國民黨的李眉蓁慘敗，得票率只有二成六。不到兩年前，韓國瑜以89萬票創造的奇蹟，已經成為過往雲煙。選後國民黨啟動「檢討」機制，組發會主委葉壽山、高雄市黨部主委莊啟旺都下台一鞠躬，算是黨中央為敗選負責的表現。但問題是，如果僅是人事的小幅調整，能為國民黨止血嗎？
新組發會主委李哲華 馬英九、吳敦義都倚重
葉壽山辭去組發會主委一職，接任的李哲華是國民黨智庫副執行長。李哲華長年在國民黨黨務體系，馬英九擔任台北市長時，他曾任職台北市府民政局，算是馬團隊經營基層的大將。後來也當過國民黨南投縣黨部主委，由於南投算是吳敦義的地盤，2014年縣市長大選大海嘯，李哲華操盤下的南投仍維持執政，算是立下赫赫戰功。2017年國民黨主席補選，吳敦義當選，李哲華也順勢當上國民黨組發會主委，成為地方操盤的主將。
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