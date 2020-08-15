粉絲團被罵到翻紅不為所動 裝睡的台鐵局長真的叫不醒

國人常有中藥溫和、沒病強身的概念，但吃中藥鉛中毒案爆發後，案情如滾雪球般擴大，不僅揭開自費中醫市場長期以來的不透明亂象，更嚴重打擊民眾對中醫、中藥的信心，對中醫界爭取多年的中西醫師地位平等也很不利。未來要重建國人對中醫信心，除了嚴肅的專業自律，制度面改革也是迫切課題。

2020-08-15 09:16