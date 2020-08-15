粉絲團被罵到翻紅不為所動 裝睡的台鐵局長真的叫不醒
聯合報本月初披露民進黨政府一連串標案採用「御用評委」、「特定廠商」等問題的調查報導，期待政府標案的評審制度回歸公開透明，主事者交通部台鐵局似乎不為所動，對於招標爭議冷處理，以簡單一句「一切合法」帶過，就如台鐵高層近年面對台鐵沉疴的態度，如出一轍。
春露「另類」行銷 罵到網友來朝聖
台鐵局操作春露案，在被列舉的「御用標案」中，可謂最粗糙的案例之一。本報揭露曾捲入「1450網軍」爭議的春露公司進駐台鐵，一張圖卡報價高達4000元，台鐵臉書粉絲團之一的「fun台鐵」就被憤怒的台鐵人灌爆，每則貼文底下盡是「這張圖價值4000元？」、「聽說這裡有1450？」、「升官發財請走春露」。
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