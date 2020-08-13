陳建仁都說疫苗開發順利 陳時中何需推「三管齊下」策略？
美國衛生部長阿查爾昨天中午和前副總統陳建仁等人午宴，陳建仁表示「台灣疫苗公司在疫苗研發相當順利」，他說政府如果知道國外有好的藥物，會盡早採購「部分疫苗」，讓第一線醫護人員、防疫等高風險人員接種。
本土疫苗遇瓶頸 為何陳還堅稱順利？
陳建仁的說法並不是首見。早在今年7月初，陳建仁就提出過類似說法。他的「雙管齊下論」，是「醫護和防疫人員外購、一般民眾等本土疫苗」。而他所持的理由，就是「國內疫苗發展非常順利」。可是近一個月來，「本土疫苗發展順利」的謊言早已被戳破，陳建仁還是堅持自己的看法，不禁令人好奇其動機、依據為何。
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