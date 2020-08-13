開小門縫凌遲小明後 蔡政府下一步要如何再切割？

疫情指揮中心宣布自今天起2至6歲持我國居留證的陸籍子女「小小明」可申請入境，共有532人符合資格，指揮官陳時中說會盡量促成6歲以上、正值求學階段的「大小明」趕在開學前回台；只是距開學只剩半個月，依蔡政府半年來的作為，「小明」父母們最擔心的是恐怕是蔡政府再度切割，終至切斷孩子的回台之路。

小明、小小明、大小明 切割超精微

在陳時中一番「國籍選擇的承擔」的談話後，今年2月11日有2000多名沒有我國國籍的陸配子女被阻於國門之外，從此他們有了一個共同的名字─「小明」，這些孩子起初不分年齡、性別、大小，統統被叫「小明」，個個返台無門，儘管他們的父母到處下跪、陳情，陳時中期間曾說他為此決定感到痛苦，但卻無助於改變他們返台無門的命運。