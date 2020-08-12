微酸阿查爾認了美疫苗落後俄 台灣還寄望「回去研究」承諾？

聯合報 / 主筆室
俄國總統普亭宣布俄國衛生部已核准俄國研發的世界第一款新冠肺炎疫苗：阿查爾回應指疫苗研發不要比速度，更要比安全。美聯社
俄國總統普亭宣布俄國衛生部已核准俄國研發的世界第一款新冠肺炎疫苗：阿查爾回應指疫苗研發不要比速度，更要比安全。美聯社

俄羅斯總統普亭昨天宣佈，已批准該國研發、全球首劑新冠肺炎疫苗生產，預計產能每年五億劑，藥廠已收到全球十億劑訂單。普亭可能很興奮，其實這一劑疫苗臨床試驗程序還沒完成，可能只完成一期不到四十例，還有二、三期要走，距離量產上市還有段時間。

普亭女兒接種 效果有漂亮成績

普亭欣喜的宣布有其原因，他讓女兒接受測試，接種兩劑，第二劑接種後體溫上升不到一個攝氏度，是相當漂亮的成績；且所有參與試驗的志願者表現很接近，可以相信這將是一劑成功的疫苗。不過要行銷海外，俄羅斯需先與世衛組織〈WHO〉洽商這劑疫苗的規格與標準，但相關洽談還未開始。

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疫苗 阿查爾 俄羅斯 普亭

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微酸阿查爾認了美疫苗落後俄 台灣還寄望「回去研究」承諾？

俄羅斯總統普亭昨天宣佈，已批准該國研發、全球首劑新冠肺炎疫苗生產，預計產能每年五億劑，藥廠已收到全球十億劑訂單。普亭可能很興奮，其實這一劑疫苗臨床試驗程序還沒完成，可能只完成一期不到四十例，還有二、三期要走，距離量產上市還有段時間。

阿查爾口誤能硬拗 但「美福宴」的弦外之音總統府文膽也難詮釋

美國衛生部長阿查爾率團訪台，台美關係火熱，除了阿查爾與蔡英文總統會面時疑似口誤稱她為「習總統」之外，一切都進行順利，蔡感謝川普持續肯定「台灣模式」對抗疫情的貢獻，也期待台美在共同研發疫苗藥品有顯著進展，阿查爾也還之以禮，表示此行代表川普傳達對台灣的強力支持，肯定台灣的防疫成就。

阿查爾訪台政治意義 台美對抗共同敵人：病毒與北京

美國衛生部長阿查爾訪台，想必不只是為了簽署備忘錄、增進合作等可透過外館或以「非接觸」方式達成的任務，更重要的是讓美國內閣官員踏上台灣土地，與台灣官員同框、同台，展現台美同一戰線，對抗共同敵人：病毒與北京。

美內閣官員為何現在才訪台 川普的支持不過是選舉考量

美國衛生部長阿查爾率團訪台，本應廣受國人歡迎，只可惜美國疫情未緩，台灣憂第二波疫情來襲，不要說張開雙臂迎接貴賓，連握手都不行。令人好奇的是，川普政府為何冒險選在此時派衛生部長赴台展現支持，卻不在美國在台協會（AIT）新館落成、紀念台灣關係法40周年等相對安全且具重大意義的時間點訪台呢？

未談疫苗、備忘錄「降級」 民進黨與美部長演了場不及格的秀

美國衛生部長阿查爾訪台，美國在台協會（AIT）和外交部聯手做了一場「1979年以來層級最高」的大內宣。行前宣稱雙方要簽署的備忘錄，令人充滿期待。但及至備忘錄簽署，卻令人大失所望。是否協助台灣優先取得最迫切需求的新冠肺炎疫苗，阿查爾隻字未提；雙方簽署備忘錄的代表，從今年3月18日「台美防疫夥伴聯合聲明」的外交部長吳釗燮、AIT處長酈英傑，降格成「台美事務委員會主委」楊珍妮和酈英傑。阿查爾和民進黨連手演的這場大秀，可說完全不及格。

美否決洽簽FTA 戳破「史上最佳台美關係」假象

美國衛生部長阿查爾將與我衛生官員針對新冠肺炎的防疫進行交流，將代表美國總統川普悼念前總統李登輝。阿查爾被刻意賦予一定程度的政治意涵，但從美媒最新披露，美國貿易代表署（USTR）無意洽簽美台自由貿易協定（FTA）一事，戳破了史上最佳的台美關係，也讓外界清楚了解台美關係的虛與實。

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