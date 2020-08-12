微酸阿查爾認了美疫苗落後俄 台灣還寄望「回去研究」承諾？

俄羅斯總統普亭昨天宣佈，已批准該國研發、全球首劑新冠肺炎疫苗生產，預計產能每年五億劑，藥廠已收到全球十億劑訂單。普亭可能很興奮，其實這一劑疫苗臨床試驗程序還沒完成，可能只完成一期不到四十例，還有二、三期要走，距離量產上市還有段時間。

普亭女兒接種 效果有漂亮成績

普亭欣喜的宣布有其原因，他讓女兒接受測試，接種兩劑，第二劑接種後體溫上升不到一個攝氏度，是相當漂亮的成績；且所有參與試驗的志願者表現很接近，可以相信這將是一劑成功的疫苗。不過要行銷海外，俄羅斯需先與世衛組織〈WHO〉洽商這劑疫苗的規格與標準，但相關洽談還未開始。