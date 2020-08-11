阿查爾口誤能硬拗 但「美福宴」的弦外之音總統府文膽也難詮釋

美國衛生部長阿查爾率團訪台，台美關係火熱，除了阿查爾與蔡英文總統會面時疑似口誤稱她為「習總統」之外，一切都進行順利，蔡感謝川普持續肯定「台灣模式」對抗疫情的貢獻，也期待台美在共同研發疫苗藥品有顯著進展，阿查爾也還之以禮，表示此行代表川普傳達對台灣的強力支持，肯定台灣的防疫成就。

阿查爾拜會蔡總統後，隨即前往中央流行疫情指揮中心與衛福部長陳時中簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」，這是台美斷交以來層次最高的簽署儀式，阿查爾大談近四年來，美國大力支持台灣恢復世界衛生大會觀察員身分，這次簽署備忘錄將過去廿多年來雙方合作關係正式化。陳時中也說，這次簽署備忘錄將層級提高到美國衛生部，並擴大合作範圍，像是公衛實驗室、慢性病防治等。