未談疫苗、備忘錄「降級」 民進黨與美部長演了場不及格的秀

聯合報 / 記者李光儀
美國衛生部長阿查爾（左）訪台，行前宣稱雙方要簽署的備忘錄卻令人大失所望。是否協助台灣優先取得新冠肺炎疫苗，阿查爾隻字未提。記者簡浩正／攝影
美國衛生部長阿查爾（左）訪台，行前宣稱雙方要簽署的備忘錄卻令人大失所望。是否協助台灣優先取得新冠肺炎疫苗，阿查爾隻字未提。記者簡浩正／攝影

美國衛生部長阿查爾訪台，美國在台協會（AIT）和外交部聯手做了一場「1979年以來層級最高」的大內宣。行前宣稱雙方要簽署的備忘錄，令人充滿期待。但及至備忘錄簽署，卻令人大失所望。是否協助台灣優先取得最迫切需求的新冠肺炎疫苗，阿查爾隻字未提；雙方簽署備忘錄的代表，從今年3月18日「台美防疫夥伴聯合聲明」的外交部長吳釗燮、AIT處長酈英傑，降格成「台美事務委員會主委」楊珍妮和酈英傑。阿查爾和民進黨連手演的這場大秀，可說完全不及格。

入境檢疫爭議 國人安全比不上外交

在阿查爾來台前，國內就先為了這些人，到底要不要比照一般入境人士居家檢疫14天爭論不休。衛福部長陳時中以「如果其他人一樣重要也可比照辦理」回應。這句話聽在最近有居留證卻無法返台的陸配子女耳中，應該格外刺耳。原來在陳時中眼中，政治竟然比人民權益的保障來得重要，令人嘆為觀止。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

阿查爾 疫苗 陳時中

相關新聞

未談疫苗、備忘錄「降級」 民進黨與美部長演了場不及格的秀

美國衛生部長阿查爾訪台，美國在台協會（AIT）和外交部聯手做了一場「1979年以來層級最高」的大內宣。行前宣稱雙方要簽署的備忘錄，令人充滿期待。但及至備忘錄簽署，卻令人大失所望。是否協助台灣優先取得最迫切需求的新冠肺炎疫苗，阿查爾隻字未提；雙方簽署備忘錄的代表，從今年3月18日「台美防疫夥伴聯合聲明」的外交部長吳釗燮、AIT處長酈英傑，降格成「台美事務委員會主委」楊珍妮和酈英傑。阿查爾和民進黨連手演的這場大秀，可說完全不及格。

口誤美國衛生部長 覺青們知道他是哄抬藥價無良律師嗎

美國衛生部部長阿查爾與蔡英文總統會面，這般嚴肅莊重的外交場合，阿查爾卻用英文稱呼蔡英文是習主席（President Xi...

美日對台是真友善？ 請民進黨政府申請「台灣入聯」再看看

美國與日本對台灣友善，出自其地緣政治關連的國家利益使然，大國的國際政治終歸是現實政治（Realpolitik ），完全是基於現實利益考慮之下，允許某些人情的存在，但也僅止於此。美日何以不支持台灣加入聯合國，一勞永逸解決台灣參與國際組織的問題。這種對台關係存在著看不見的屋頂，台灣當局刻意視而不見，誤導民眾迷信大國關係，不敢認真面對兩岸關係。

美否決洽簽FTA 戳破「史上最佳台美關係」假象

美國衛生部長阿查爾將與我衛生官員針對新冠肺炎的防疫進行交流，將代表美國總統川普悼念前總統李登輝。阿查爾被刻意賦予一定程度的政治意涵，但從美媒最新披露，美國貿易代表署（USTR）無意洽簽美台自由貿易協定（FTA）一事，戳破了史上最佳的台美關係，也讓外界清楚了解台美關係的虛與實。

「市長換人政策就重來」陋習 台中人真的等得到巨蛋完工？

台中巨蛋競圖成果揭曉後，引發議論，外界呼籲日後公共競圖應辦競圖成果展，供公眾檢驗外，也給台灣建築學習的養分。台中市府從善如流，近日舉辦競圖成果展，公布五件入圍作品，頗有為首獎背書之意。大家在品評這些國內外建築師作品之際，對市民來說，除了關切巨蛋長相，更關切能否如期、如質、如預算完工。

存款風波 陳其邁可疼妻、李眉蓁就不能愛夫？

高雄市長補選進入最後倒數，連日來選戰聚焦候選人的存款及海水淡化，陳其邁13萬元存款的話題顯然不及被李眉蓁「0」存款來得火熱，到底鬼信不信？誰也說不準，倒是海水淡化，陳其邁既不耐又搖頭，說不知道李眉蓁的點子從何而來，還要媒體「問她啦！」，但他可能忘了，陳菊過去也動過海水的腦筋，要不要媒體也去問問陳菊？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。