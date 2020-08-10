未談疫苗、備忘錄「降級」 民進黨與美部長演了場不及格的秀
美國衛生部長阿查爾訪台，美國在台協會（AIT）和外交部聯手做了一場「1979年以來層級最高」的大內宣。行前宣稱雙方要簽署的備忘錄，令人充滿期待。但及至備忘錄簽署，卻令人大失所望。是否協助台灣優先取得最迫切需求的新冠肺炎疫苗，阿查爾隻字未提；雙方簽署備忘錄的代表，從今年3月18日「台美防疫夥伴聯合聲明」的外交部長吳釗燮、AIT處長酈英傑，降格成「台美事務委員會主委」楊珍妮和酈英傑。阿查爾和民進黨連手演的這場大秀，可說完全不及格。
入境檢疫爭議 國人安全比不上外交
在阿查爾來台前，國內就先為了這些人，到底要不要比照一般入境人士居家檢疫14天爭論不休。衛福部長陳時中以「如果其他人一樣重要也可比照辦理」回應。這句話聽在最近有居留證卻無法返台的陸配子女耳中，應該格外刺耳。原來在陳時中眼中，政治竟然比人民權益的保障來得重要，令人嘆為觀止。
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