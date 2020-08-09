存款風波 陳其邁可疼妻、李眉蓁就不能愛夫？

聯合報 / 主筆室
新北市長侯友宜（左三）、台中市長盧秀燕（右二）今上午到高雄陪國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁（右三）財產申報個人零存款，夫妻存款100萬，遭路東其道 號 到左營哈囉市場拜票。記者蔡孟妤／攝影
新北市長侯友宜（左三）、台中市長盧秀燕（右二）今上午到高雄陪國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁（右三）財產申報個人零存款，夫妻存款100萬，遭路東其道 號 到左營哈囉市場拜票。記者蔡孟妤／攝影

高雄市長補選進入最後倒數，連日來選戰聚焦候選人的存款及海水淡化，陳其邁13萬元存款的話題顯然不及被李眉蓁「0」存款來得火熱，到底鬼信不信？誰也說不準，倒是海水淡化，陳其邁既不耐又搖頭，說不知道李眉蓁的點子從何而來，還要媒體「問她啦！」，但他可能忘了，陳菊過去也動過海水的腦筋，要不要媒體也去問問陳菊？

國民黨主席江啟臣日前質疑陳其邁申報財產中的存款只有13萬，還迸出一句「鬼才相信」，這可惹火了陳其邁陣營，陳連番解釋說他的財產跟太太合併申報是540萬，江啓臣就故意不看540萬，挑他的13萬，並反問江啟臣從政幾年來投資、存款如何增到2000多萬，這場選戰儼然成了陳江大戰。

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陳其邁 李眉蓁 江啟臣

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