存款風波 陳其邁可疼妻、李眉蓁就不能愛夫？

高雄市長補選進入最後倒數，連日來選戰聚焦候選人的存款及海水淡化，陳其邁13萬元存款的話題顯然不及被李眉蓁「0」存款來得火熱，到底鬼信不信？誰也說不準，倒是海水淡化，陳其邁既不耐又搖頭，說不知道李眉蓁的點子從何而來，還要媒體「問她啦！」，但他可能忘了，陳菊過去也動過海水的腦筋，要不要媒體也去問問陳菊？

國民黨主席江啟臣日前質疑陳其邁申報財產中的存款只有13萬，還迸出一句「鬼才相信」，這可惹火了陳其邁陣營，陳連番解釋說他的財產跟太太合併申報是540萬，江啓臣就故意不看540萬，挑他的13萬，並反問江啟臣從政幾年來投資、存款如何增到2000多萬，這場選戰儼然成了陳江大戰。