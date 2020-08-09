存款風波 陳其邁可疼妻、李眉蓁就不能愛夫？
高雄市長補選進入最後倒數，連日來選戰聚焦候選人的存款及海水淡化，陳其邁13萬元存款的話題顯然不及被李眉蓁「0」存款來得火熱，到底鬼信不信？誰也說不準，倒是海水淡化，陳其邁既不耐又搖頭，說不知道李眉蓁的點子從何而來，還要媒體「問她啦！」，但他可能忘了，陳菊過去也動過海水的腦筋，要不要媒體也去問問陳菊？
國民黨主席江啟臣日前質疑陳其邁申報財產中的存款只有13萬，還迸出一句「鬼才相信」，這可惹火了陳其邁陣營，陳連番解釋說他的財產跟太太合併申報是540萬，江啓臣就故意不看540萬，挑他的13萬，並反問江啟臣從政幾年來投資、存款如何增到2000多萬，這場選戰儼然成了陳江大戰。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言