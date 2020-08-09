美日對台是真友善？ 請民進黨政府申請「台灣入聯」再看看
美國與日本對台灣友善，出自其地緣政治關連的國家利益使然，大國的國際政治終歸是現實政治（Realpolitik ），完全是基於現實利益考慮之下，允許某些人情的存在，但也僅止於此。美日何以不支持台灣加入聯合國，一勞永逸解決台灣參與國際組織的問題。這種對台關係存在著看不見的屋頂，台灣當局刻意視而不見，誤導民眾迷信大國關係，不敢認真面對兩岸關係。
就算主張台灣獨立 仍要面對內戰未結束問題
中華民國在台灣也好，中華民國是台灣也好，都是中國內戰問題的歷史問題，兩岸之間的一切問題，都源自這場內戰。就算大多數台人主張獨立，仍然要面對內戰沒有結束的問題，戰火隨時會再起。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言