美日對台是真友善？ 請民進黨政府申請「台灣入聯」再看看

高雄市長補選進入最後倒數，連日來選戰聚焦候選人的存款及海水淡化，陳其邁13萬元存款的話題顯然不及被李眉蓁「0」存款來得火熱，到底鬼信不信？誰也說不準，倒是海水淡化，陳其邁既不耐又搖頭，說不知道李眉蓁的點子從何而來，還要媒體「問她啦！」，但他可能忘了，陳菊過去也動過海水的腦筋，要不要媒體也去問問陳菊？

2020-08-09 19:00