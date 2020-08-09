森喜朗弔念之行半日往返 看見日本在美中對抗裡的謹慎

聯合報 / 主筆室
日本前首相森喜朗率日本國會跨黨派議員，來台弔唁前總統李登輝，行程半日往返、團進團出。路透
日本前首相森喜朗率日本國會跨黨派議員，來台弔唁前總統李登輝，行程半日往返、團進團出。路透

最近台灣上空相當熱鬧，外賓訪台絡繹不絕，首先是日本前首相森喜朗於今日抵台的弔念之行，傍晚則有美國衛生部長阿查爾的請益之旅，8月底則有捷克國會議長維特齊的民主外交之航，這在瘟疫蔓延時，為台灣增添些許的外交喜訊，但也為台灣邊境防疫形成一大考驗。

森喜朗以特使身分訪台 悼念團多為議員

與美國衛生部長以防疫之名，行抗中之實的截然不同，與捷克議長用民主為由，行外交突破也是大不相同，日本前首相森喜朗此行目的，將只是單純以「首相特使」的身份悼念前總統李登輝，而且還半日往返、團進團出，由此可見，日本在美中對抗日益炙烈之際的謹慎與小心。

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