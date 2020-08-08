【小黨存亡2】還沒茁壯先學內鬥 新興政黨恐成政壇彗星
以政壇第三勢力自居民眾黨與時代力量，兩黨積極開拓政黨版圖之際，各自遭遇不同困境。民眾黨缺乏基層經營與人才，大小選舉中只能吸取空氣票，短期內難以攻城掠地；時代力量雖已逐步扎根地方，碰上黨主席涉貪與政黨內部齟齬，未來發展堪慮。
民眾黨個人色彩濃 成也柯P敗也柯P
台北市長柯文哲領軍的民眾黨，今年大選初試啼聲，獲得5席不分區立委席次。民眾黨的支持者有很高比例是柯粉，以及年輕網路族群。靠著柯文哲光環加持與外溢效應，民眾黨能吸取不少空氣票。但這也意味，民眾黨的支持度與發展良窳，將與柯文哲聲勢有密不可分的關係。
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