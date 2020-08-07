年年上演行政大逃亡好沉重 讓老師回歸教學專業吧

總務主任開標開到一半，窘迫趕去上課；為新課綱行政業務忙得焦頭爛額的教務主任，因任課班級成績低落擔心焦慮。這些景象和無奈，都是中小學教師兼行政的日常。政府喊了多年的行政減量，至今仍無法讓兼任行政的第一線教師卸下身上重擔，也難怪逃亡潮年年上演，至今無解。

2020-08-07 17:10