年年上演行政大逃亡好沉重 讓老師回歸教學專業吧

聯合報 / 記者馮靖惠
中小學行政逃亡潮年年上演，至今無解，第一線老師最想爭取的「行政專業、專職化」及增加行政加給，無論中央或地方教育主管機關都沒人敢承諾。圖／聯合報系資料照片
中小學行政逃亡潮年年上演，至今無解，第一線老師最想爭取的「行政專業、專職化」及增加行政加給，無論中央或地方教育主管機關都沒人敢承諾。圖／聯合報系資料照片

總務主任開標開到一半，窘迫趕去上課；為新課綱行政業務忙得焦頭爛額的教務主任，因任課班級成績低落擔心焦慮。這些景象和無奈，都是中小學教師兼行政的日常。政府喊了多年的行政減量，至今仍無法讓兼任行政的第一線教師卸下身上重擔，也難怪逃亡潮年年上演，至今無解。

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教育部 偏鄉學校 教師兼行政 行政減量

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