年年上演行政大逃亡好沉重 讓老師回歸教學專業吧
總務主任開標開到一半，窘迫趕去上課；為新課綱行政業務忙得焦頭爛額的教務主任，因任課班級成績低落擔心焦慮。這些景象和無奈，都是中小學教師兼行政的日常。政府喊了多年的行政減量，至今仍無法讓兼任行政的第一線教師卸下身上重擔，也難怪逃亡潮年年上演，至今無解。
教育單位「零星」行政減量 減壓幫助不大
教育部近年持續推動行政減量，教育部主管的高中今年就停辦評鑑。但教育現場面對的實際情況卻是，光是一個地方政府舉辦的料理比賽，高中訓育組就至少收到五次公文，其中三次是承辦大學來文，教育部國教署、縣政府各轉發一次，兼辦的行政人員被追著公文不能逾限。
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