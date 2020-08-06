台鐵不發加班費卻大撒幣做標案 沒聽懂蔡總統「社會觀感」喊話？

聯合報 / 記者侯俐安
台鐵積欠員工3000萬元加班費發不出，基層日前頂著酷熱上街抗議。圖／聯合報系資料照片
台鐵積欠員工3000萬元加班費發不出，基層日前頂著酷熱上街抗議。圖／聯合報系資料照片

去年捲入農委會「1450網軍風波」的「春露有限公司」，轉戰台鐵半年豪吞1549萬元標案，價格遠超過市場行情，評委中更有多名「親綠人士」。交通部長林佳龍、台鐵局長張振源事後口徑一致強調「依法辦理」，似乎完全沒聽懂蔡英文總統日前的諄諄警示「就算沒有違法，並不代表不會影響社會觀感、不會傷害人民對政治的信任。」

台鐵「依法辦理」 挑戰總統「最後底限」

蔡總統8月3日面對立委收賄風波親上火線，表示法律是道德最後底線。曾涉網軍爭議的春露，以異於市場行情的高價拿下台鐵行銷標案，就算無不法，交通部、台鐵局一句「依法辦理」，似乎把總統的「最後底限」，當作施政的最高指導原則。

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台鐵 農委會 收賄

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