立委受賄案現在才爆 見識蔡政府養套殺功力

時力前黨主席徐永明捲入收賄案遭法官裁定80萬元交保，昨天他步出法院時，五位時力決策委員到場為他打氣，對照時力前不分區立委高潞．以用因助理捲入經濟部補助案，遭時力紀律委員會接連作出停權、開除的處分，支持者不禁納悶，這是同一個時力嗎？徐永明案已使時力陷入空前風暴，也讓人見識蔡政府「養套殺」的功力了。

高潞．以用和徐永明的案子，凸顯出時力內部的矛盾，黨中央決策委員以行動表達力挺徐永明的立場，黨秘書長也在案發之初說徐是借錢發黨工薪水，為徐開脫意圖至明，但基層顯然不認同，時力北市議員黃郁芬就呼籲紀律委員會應以過去對待他黨或黨內其他案例標準，檢視徐永明並予除名；高雄市議員黃捷也呼籲紀律委員會將徐永明除名，以示公信，時力的茶壼風暴一觸即發。