民進黨遲早會出事 羅文嘉的預言已示警「越界」

聯合報 / 記者周佑政
民進黨立委蘇震清涉入SOGO公司經營權之爭收賄，遭羈押禁見，民進黨前秘書長羅文嘉日前一番「民進黨遲早會出事」的感慨一語成讖。記者黃義書／攝影
民進黨立委蘇震清涉入SOGO公司經營權之爭收賄，遭羈押禁見，民進黨前秘書長羅文嘉日前一番「民進黨遲早會出事」的感慨一語成讖。記者黃義書／攝影

「英系」色彩濃厚的民進黨立委蘇震清涉入SOGO公司經營權之爭收賄，遭羈押禁見，近期與綠營關係密切的政治公關公司，也不斷被質疑狂搶政府標案，相關爭議已傷害蔡政府聲譽，更讓民進黨前秘書長羅文嘉日前一番「民進黨遲早會出事」的感慨，一語成讖。

羅文嘉預測成真 提早示警民進黨

羅文嘉日前接受本報專訪時表示，民進黨變成世俗化政黨，他能理解，但現在民進黨有些處理事情的界線，卻超過他的理解，「我認為這遲早會出事」。羅文嘉此言一出，部分民進黨人不以為然，還有綠委批評羅，身為黨的前秘書長，如今跳出來說這些話，既傷害黨，也傷害自己。

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民進黨 羅文嘉 蘇震清 蔡英文

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