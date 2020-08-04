升官發財請走別路 蔡總統何不從文化總會開始清門戶

「升官發財，請走別路」，蔡英文總統在立委集體收賄案後引用陸軍官校勉勵新生的對聯「貪生怕死莫入此門，升官發財請走他路」發表談話，藉由人事發布及司法偵辦行動壓制黨內派系惡鬥，並技巧地向年輕人訴求「民進黨依然是清廉、勤政、愛鄉土」，只是，光切割蘇嘉全還不夠，蔡總統何不從她擔任會長的文化總會開始清理？不然也只是嘴巴說說而已。

蘇嘉全閃辭 蔡火速命李大維接棒

蔡總統昨天快速宣布李大維接任總統府秘書長，自有平息派系之爭的考量，她特別提到立委收賄案，希望司法單位毋枉毋縱，也提醒執政團隊同仁「升官發財，請走別路」，執政目標不是為了自己利益，勿因一時疏忽，砸掉人民對執政團隊的信任，她並說明蘇嘉全遞出辭呈的心路歷程，說她能夠理解蘇以辭職明志的決心。