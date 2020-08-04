升官發財請走別路 蔡總統何不從文化總會開始清門戶

聯合報 / 主筆室
蔡英文總統上午出席「2020會做事！國務青旗艦營」結業式致詞，勉勵青年從政者都要記住的事，就是清廉、勤政、愛鄉土。記者邱德祥／攝影
蔡英文總統上午出席「2020會做事！國務青旗艦營」結業式致詞，勉勵青年從政者都要記住的事，就是清廉、勤政、愛鄉土。記者邱德祥／攝影

「升官發財，請走別路」，蔡英文總統在立委集體收賄案後引用陸軍官校勉勵新生的對聯「貪生怕死莫入此門，升官發財請走他路」發表談話，藉由人事發布及司法偵辦行動壓制黨內派系惡鬥，並技巧地向年輕人訴求「民進黨依然是清廉、勤政、愛鄉土」，只是，光切割蘇嘉全還不夠，蔡總統何不從她擔任會長的文化總會開始清理？不然也只是嘴巴說說而已。  

蘇嘉全閃辭 蔡火速命李大維接棒

蔡總統昨天快速宣布李大維接任總統府秘書長，自有平息派系之爭的考量，她特別提到立委收賄案，希望司法單位毋枉毋縱，也提醒執政團隊同仁「升官發財，請走別路」，執政目標不是為了自己利益，勿因一時疏忽，砸掉人民對執政團隊的信任，她並說明蘇嘉全遞出辭呈的心路歷程，說她能夠理解蘇以辭職明志的決心。

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蔡英文 民進黨 收賄 蘇嘉全

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升官發財請走別路 蔡總統何不從文化總會開始清門戶

「升官發財，請走別路」，蔡英文總統在立委集體收賄案後引用陸軍官校勉勵新生的對聯「貪生怕死莫入此門，升官發財請走他路」發表談話，藉由人事發布及司法偵辦行動壓制黨內派系惡鬥，並技巧地向年輕人訴求「民進黨依然是清廉、勤政、愛鄉土」，只是，光切割蘇嘉全還不夠，蔡總統何不從她擔任會長的文化總會開始清理？不然也只是嘴巴說說而已。

蔡英文對蘇嘉全關上水密門 能止住執政的潰堤危機？

蘇嘉全剛上任總統府秘書長，家族成員就不斷被爆捲入利益糾葛。隨著姪子立委蘇震清涉嫌收賄，他終於辭去總統府秘書長之職。蔡總統第一時間批准，還在宣布新任秘書長李大維時，表示「升官發財請走別路」。這當然代表，從2012年總統大選以來就對蘇嘉全信任有加的蔡英文，終於無法再忍受，決定關上水密門，以免燒及自己的統治。

基隆輕軌一變再變 蔡總統的大禮基隆人承受不起

蔡英文總統2017年送給基隆人的80億元大禮「基隆輕軌」，3年來驚奇連連，Tram-Train出局了，原本要走台鐵使用率低的第三軌，變成要新增4軌，最讓基隆人吃驚的是，台鐵要讓路輕軌，以後火車不進基隆站，讓基隆市民譁然。總統這份大禮，變成不可承受之重，一再變身的基隆輕軌，正考驗著與民意的距離。

蔡政府斷「黑鮪蘇」 給檢調開綠燈或只是私菸案翻版？

小英愛將蘇嘉全一族，寫下民進黨全面執政必腐化的第一章。這把頭香將小蘇送出了總統府，他聲稱請辭是因遭人抹黑，為不讓總統困擾，給檢調放手偵辦，頗有清白不受層峰信任的委曲。光是一尾「黑鮪蘇」還難定論總統已給檢調開綠燈，正式向貪腐全面宣戰，小英也有可能是斷尾切割，藉司法震懾派系黨爭。

蘇嘉全及時請辭 難躲民進黨權力風暴

民進黨立委蘇震清被檢方指控收取賄賂，總統府秘書長蘇嘉全請辭獲准，蘇嘉全短短兩個多月秘書長，伴隨著張仲傑案、訪問印尼案，無一不牽扯上他。糾纏不清之際，蘇嘉全明快請辭，政治止血，還能站在道德制高點，若是蘇震清遭羈押後才辭，為時以晚，徒增政壇笑柄罷了。

蘇嘉全辭總統府秘書長是止血 還是民進黨內出血的開始

上任僅僅兩個半月的總統府秘書長，因為姪子蘇震清捲入跨黨派立委涉嫌收賄護航而請辭下台。蘇嘉全此舉，當然是為了幫民進黨止血；但問題是，身為蔡英文「英系」的主要成員之一，屢屢爆發爭議事件又屢屢獲得重用，只是請辭總統府秘書長，能夠止血嗎？

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