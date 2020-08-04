蔡英文對蘇嘉全關上水密門 能止住執政的潰堤危機？
蘇嘉全剛上任總統府秘書長，家族成員就不斷被爆捲入利益糾葛。隨著姪子立委蘇震清涉嫌收賄，他終於辭去總統府秘書長之職。蔡總統第一時間批准，還在宣布新任秘書長李大維時，表示「升官發財請走別路」。這當然代表，從2012年總統大選以來就對蘇嘉全信任有加的蔡英文，終於無法再忍受，決定關上水密門，以免燒及自己的統治。
先前蔡的危機處理 在政壇堪稱亮眼
就危機處理角度來看，蔡英文在台灣政壇的成績亮眼：2018年蔡政府已經出現宛如扁、馬第二任的疲態，年底九合一選舉，果然慘敗在國民黨「韓流」之下。幾乎所有人都預言，她將創下無法連任總統的紀錄。不但強敵來勢洶洶，剛卸任的閣揆賴清德也倒戈宣布參選，以「搶救民進黨執政」。
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