基隆輕軌一變再變 蔡總統的大禮基隆人承受不起

小英愛將蘇嘉全一族，寫下民進黨全面執政必腐化的第一章。這把頭香將小蘇送出了總統府，他聲稱請辭是因遭人抹黑，為不讓總統困擾，給檢調放手偵辦，頗有清白不受層峰信任的委曲。光是一尾「黑鮪蘇」還難定論總統已給檢調開綠燈，正式向貪腐全面宣戰，小英也有可能是斷尾切割，藉司法震懾派系黨爭。

2020-08-03 12:42