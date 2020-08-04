基隆輕軌一變再變 蔡總統的大禮基隆人承受不起
蔡英文總統2017年送給基隆人的80億元大禮「基隆輕軌」，3年來驚奇連連，Tram-Train出局了，原本要走台鐵使用率低的第三軌，變成要新增4軌，最讓基隆人吃驚的是，台鐵要讓路輕軌，以後火車不進基隆站，讓基隆市民譁然。總統這份大禮，變成不可承受之重，一再變身的基隆輕軌，正考驗著與民意的距離。
習慣北捷的便利 基隆人相對剝奪感更深
基隆人到大台北地區工作、上學的通勤族非常多，大家早已習慣捷運板南線尖鋒2至3分鐘就有一班車的便利，回到基隆有很重的剝奪感。20多年來，每次選舉就有政治人物開支票要爭取捷運板南線延伸，或民生汐止線延伸到基隆。
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