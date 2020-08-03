蔡政府斷「黑鮪蘇」 給檢調開綠燈或只是私菸案翻版？

聯合報 / 主筆室
民進黨立委蘇震清（左）涉嫌收賄案遭聲押，他的叔叔、總統府秘書長蘇嘉全（右）昨天向蔡英文總統（左二）請辭獲准。圖為蔡總統今年初為蘇震清站台在屏東楓港造勢。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委蘇震清（左）涉嫌收賄案遭聲押，他的叔叔、總統府秘書長蘇嘉全（右）昨天向蔡英文總統（左二）請辭獲准。圖為蔡總統今年初為蘇震清站台在屏東楓港造勢。圖／聯合報系資料照片

小英愛將蘇嘉全一族，寫下民進黨全面執政必腐化的第一章。這把頭香將小蘇送出了總統府，他聲稱請辭是因遭人抹黑，為不讓總統困擾，給檢調放手偵辦，頗有清白不受層峰信任的委曲。光是一尾「黑鮪蘇」還難定論總統已給檢調開綠燈，正式向貪腐全面宣戰，小英也有可能是斷尾切割，藉司法震懾派系黨爭。

檢方鎖定蘇震清 網軍集中砲火攻時力

檢方發動SOGO案時機，與總統府大選、民進黨全代會權力交班等政治時程，巧合得天衣無縫，按司法部門歷來潛規則，啟動大案前，會向上通氣，此案並無例外之理。耐人尋味的是，儘管檢方已透露全案核心在涉嫌收賄2000萬的蘇震清，但網路風向則是「該辦誰就辦誰，小英沒護短」，鄉軍無視蘇家，反而集中火力猛攻只有200萬行情的時代力量。國家隊操作太細膩，反而斧鑿斑斑。

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台灣高鐵、台船公司接連爆發公司高層涉「假減薪」爭議，內部員工氣憤不平。一個是減薪後用幾乎同額的「獎金」回補，一個是減薪兩年後一次把被減的薪資全數領走。事後公司都說是經營績效好或公司轉虧為盈，但敲鑼打鼓喊減薪、密而未宣真領回的作法，不但基層不滿，更招來「沽名釣譽」的罵聲。

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