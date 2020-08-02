蘇嘉全及時請辭 難躲民進黨權力風暴

民進黨立委蘇震清被檢方指控收取賄賂，總統府秘書長蘇嘉全請辭獲准，蘇嘉全短短兩個多月秘書長，伴隨著張仲傑案、訪問印尼案，無一不牽扯上他。糾纏不清之際，蘇嘉全明快請辭，政治止血，還能站在道德制高點，若是蘇震清遭羈押後才辭，為時以晚，徒增政壇笑柄罷了。

權力核心 要處置蘇家人士

張仲傑在國營事業引發的爭議，從去年就開始引起立法院的熱烈討論，不見有人積極處理，可以想見民進黨同志，仍希望民進黨能延續執政的忍耐，但是蔡英文順利勝選後，依舊沒有具體處置，很快的張案、印尼案，一件一件被掀開來，無非是有某方勢力向高層權力核心表態，對蘇家相關人士要有個處置。