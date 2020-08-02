蘇嘉全辭總統府秘書長是止血 還是民進黨內出血的開始

聯合報 / 記者李光儀
蘇嘉全歷經不少爭議，一般人很難更上一層樓。可是蘇嘉全卻打破這個鐵律，不但更上一層樓，而且是節節高升，圖為去年國慶大會他和蔡英文總統一同向遊行隊伍揮手致意。圖／聯合報系資料照片
蘇嘉全歷經不少爭議，一般人很難更上一層樓。可是蘇嘉全卻打破這個鐵律，不但更上一層樓，而且是節節高升，圖為去年國慶大會他和蔡英文總統一同向遊行隊伍揮手致意。圖／聯合報系資料照片

上任僅僅兩個半月的總統府秘書長，因為姪子蘇震清捲入跨黨派立委涉嫌收賄護航而請辭下台。蘇嘉全此舉，當然是為了幫民進黨止血；但問題是，身為蔡英文「英系」的主要成員之一，屢屢爆發爭議事件又屢屢獲得重用，只是請辭總統府秘書長，能夠止血嗎？

蘇嘉全、蘇震清叔姪 爭議不斷

其實，從去年立委提名迄今，蘇嘉全和蘇震清這對叔姪的爭議，就未曾中斷過。首先是蘇震清涉入上市公司的掏空案，結果連自己的不分區立委位子也丟了。接著蘇嘉全的妻子洪恆珠宣布要投入屏東縣立委選舉，逼得民進黨陣前換將，硬是拉下原本提名的莊瑞雄，禮讓蘇震清以無黨籍身分參選。日前先有蘇嘉全外甥涉入唐榮弊案，接著又爆出蘇嘉全擔任立法院長期間，與蘇震清等綠營立委一起在人力仲介業者的帶領下，跳過外館把國營事業主管帶到印尼，引起駐印尼高度反彈。

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