縱容身邊的人能撈就撈 蔡英文是在演那一齣？

台北地檢署偵辦立委涉嫌收賄案，一口氣向法院聲押藍綠四位立委及時代力量黨主席徐永明，這下子，藍綠時力罕見停止互批砲火，台北市長柯文哲也收起嘴巴不再毒舌，國會議員收賄的故事似乎從未停歇，然而綠營立委獨享來自層峰的一再明示與暗示，這也算是絕無僅有的「優惠」了。

涉案看似生態平衡 頭號被告其實是蘇震清

這起藍綠立委收賄案，檢調收網俱見用心，涉案人數硬是來個生態平衡，民進黨兩個 ，國民黨也兩個，時代力量及無黨籍各一個，而無黨籍的趙正宇幾乎等同綠營，檢調的「配置」表面看來恰如其分，但實際上也只是假平衡而已，內行人都知道，以份量來說，民進黨的蘇震清無疑是頭號被告，其他人只是「陪榜」而已。