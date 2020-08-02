立委集體貪瀆證明 錢袋的力量比時代的力量更強大
跨黨派立委涉及收受賄賂，藉修法圖利特定人士。這種事情在立法院屢見不鮮，見怪不怪，立委自己修了一大堆財產申報法、遊說法、政治獻金法，號稱陽光法案，都是欺騙世人，這起立委集體貪瀆的國會政治醜聞，說明一般人早該揚棄以政治立場論是非的陋習，認清貪婪是政客的本性，朝野皆然。
被檢方認為收取賄賂的立委，有號稱時代力量的黨派，在市井小民看來，錢袋的力量真是神奇，比時代的力量還要強大，可以讓立委濫用職權，錢不僅可以使鬼推磨，也可以讓立委配合出錢的金主推動修法。一般人呼籲立委關心公共議題，立委絕大數是瞧都不會瞧上一眼，但是錢袋的力量，肯定比人民的心聲，更能被立委感受到。
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