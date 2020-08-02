立委集體貪瀆證明 錢袋的力量比時代的力量更強大

台灣高鐵、台船公司接連爆發公司高層涉「假減薪」爭議，內部員工氣憤不平。一個是減薪後用幾乎同額的「獎金」回補，一個是減薪兩年後一次把被減的薪資全數領走。事後公司都說是經營績效好或公司轉虧為盈，但敲鑼打鼓喊減薪、密而未宣真領回的作法，不但基層不滿，更招來「沽名釣譽」的罵聲。

2020-08-01 18:27