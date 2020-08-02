立委集體貪瀆證明 錢袋的力量比時代的力量更強大

聯合報 / 記者高凌雲
北檢昨天聲押禁見蘇震清（左起）、廖國棟、趙正宇、陳超明、徐永明等5名前現任立委，僅陳唐山（右1）50萬交保。記者許正宏、林伯東／攝影
北檢昨天聲押禁見蘇震清（左起）、廖國棟、趙正宇、陳超明、徐永明等5名前現任立委，僅陳唐山（右1）50萬交保。記者許正宏、林伯東／攝影

跨黨派立委涉及收受賄賂，藉修法圖利特定人士。這種事情在立法院屢見不鮮，見怪不怪，立委自己修了一大堆財產申報法、遊說法、政治獻金法，號稱陽光法案，都是欺騙世人，這起立委集體貪瀆的國會政治醜聞，說明一般人早該揚棄以政治立場論是非的陋習，認清貪婪是政客的本性，朝野皆然。

被檢方認為收取賄賂的立委，有號稱時代力量的黨派，在市井小民看來，錢袋的力量真是神奇，比時代的力量還要強大，可以讓立委濫用職權，錢不僅可以使鬼推磨，也可以讓立委配合出錢的金主推動修法。一般人呼籲立委關心公共議題，立委絕大數是瞧都不會瞧上一眼，但是錢袋的力量，肯定比人民的心聲，更能被立委感受到。

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立法院 時代力量 國民黨 韓國瑜 貪汙 民進黨 收賄

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