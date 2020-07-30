廖燦昌爭議聲中升官 起訴書重重打臉蘇貞昌

聯合報 / 主筆室
第一金控暨第一銀行董事長廖燦昌因為過去擔任合庫董事長期間，涉入遠航案遭到起訴，財政部證實已收到廖燦昌的書面請辭書。圖／聯合報系資料照片
第一金控暨第一銀行董事長廖燦昌因為過去擔任合庫董事長期間，涉入遠航案遭到起訴，財政部證實已收到廖燦昌的書面請辭書。圖／聯合報系資料照片

台北地檢署偵辦遠航掏空案，今天偵結起訴張綱維等10人，被告名單中赫然出現前合庫董座、現任第一金董座廖燦昌的名字，並求處重刑，檢方指廖將公股銀行資金供作私人交際人情，召集各級主管施壓違法放貸遠航，導致合庫重大虧損；令人不解的，這樣的公股銀行董座一路在爭議聲中升官，真不知蔡政府的用人標準在那裡。

張綱維向安泰銀行申貸「安泰-樺福貸款案」7億8000萬元、「安泰-樺壹貸款案」8億元，核貸款用於清償台灣銀行、遠東銀行對遠航公司之重整債；另向安泰銀行核貸「安泰-銘漢貸款案」申貸5億5000萬元，將核貸款用於清償兆豐銀行對遠航公司之重整債權，到期後無力償還，張綱維於是向相識十餘年之友人、時任合庫董事長的廖燦昌商請協助核貸，廖受請託後，便施壓部屬以急件辦理作業程序承作核貸，造成合庫的重大損失。

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蘇貞昌 第一金

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