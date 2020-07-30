處理蔡英文論文沒雙重標準？教育部越描越黑

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的碩士論文抄襲風波，並未因她本人認錯道歉、宣布放棄碩士學位畫下句點，藍綠都有政治人物都被掀出論文問題。其中一項，就是外界質疑教育部去年處理蔡英文總統的學位、升等論文爭議時，與此次處理李眉蓁論文的態度完全不同。前者回覆立委說要「保密30年」，後者還特地開記者會「鼓勵公開學位論文」，明顯雙重標準。

對此質疑，教育部高教司朱俊彰受訪時說，「教師資格審定資料按規定要保密30年，不是針對特定人士」、「學位論文和升等資料不同，學位論文要依照學位授予法，以公開為原則，不公開為例外」。教育部函說，蔡英文後來已公開學位論文，「無法公開的是升等資料」。