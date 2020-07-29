比起「粗暴的愛」 文化部更該給公視的是尊重
文化部宣布終止對公視「國際影音平台」委託案，文化部長李永得稱這是為了不傷害公視好不容易建立起來的聲望，是「愛公視不得不做出的決定」。然而不論贊成、反對該案的公視董事，都認為文化部單方面作法過於粗暴。如果口口聲聲愛某人某事，卻又毀掉其自主權利，這真的是愛？
文化部委託公視規畫國際影音平台，加上下屆公視董事會正要審議，政治黑手究竟有否伸入政策與人事規畫，至今一方堅稱無意，另方認定充滿算計。其實正如公視高層所說，公視申請補助早有前例，台語台更是文化部「提醒」申請，何況本屆董事也早倡議做國際頻道，文化部確有可能並非出於干預心態。
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