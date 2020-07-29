跳島郵輪將啟航 是全球創舉？還是南柯一夢？
受新冠疫情嚴重衝擊，全球約四百艘郵輪全數停航，最樂觀的估計，九月底疫情降溫後可望復航，但這個預期時間點已一延再延，有郵輪公司甚至悲觀認為可能復航無望。這個灰暗時機，台灣竟然宣布「探索夢號」郵輪將以全球第一艘復航郵輪之姿投入台灣離島的跳島海上航程；這是台灣的大膽之舉？或者，只是一場夢？
國際郵輪一片沉寂 台灣復航絕無僅有
由於郵輪是疾病高風險環境，各國紛紛頒布郵輪禁航令，全球郵輪市場一片死寂，非但沒有過往豐厚營收，甚且還得不斷燒錢維持適航狀態。即便停航，靠泊船席還是可觀支出，停航也不是熄火了事，還得維持運轉，包括人事、油料都是一大筆錢，加上郵輪行駛的各項證件效期多是半年，之後要重新申請，因而國際郵輪市場現況是報廢、出售比比皆是，台灣的復航是絕無僅有。
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