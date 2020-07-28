藍綠都喊廢考監 修憲複決若不綁大選都只是「自嗨」

朝野政黨正積極畫修憲大餅，但我國修憲門檻極高，若修憲案公民複決未「綁大選」，通過機率低，藍綠喊得震天價響的廢考監，最終也只是「自嗨」。執政的民進黨了解修憲案要過關，一定要綁大選，因此拋出修憲複決須在2022年與地方選舉合併舉行。但去年在民進黨主導下，已修法讓公投與大選脫鉤，現在態度卻又轉彎，令人搖頭。

修憲藍綠角力 各黨內部也爭路線

蔡英文總統邁入第二任期後，提出憲政改革議題，並向在野黨喊話，一起珍惜「憲法時刻」。立法院預計下會期成立修憲委員會，各政黨正就各式議題進行內部討論。這次修憲工程，除了朝野都有共識的18歲公民權，爭議多年的廢除考試院與監察院、憲政體制等議題，都將成為藍綠政治角力的「主戰場」。