到底廢不廢考監？國民黨「整而不合」的決策怪象

總統府侍衛室藉總統出訪之便，輸入上萬條未稅香菸，形同軍人集體走私，何以如此，因循苟且之故，對多年陋習，習以為常。近來又有一案，無中生有的對美軍購案，乃因不按照程序規章，又是一起軍人濫權，國防部缺乏管制考核，造成部屬與美方談判180多億元的採購，事後全然不知。基層部隊日日勤訓精練，上級幹部卻多是因循苟且，不按規章，成了鮮明對比。

2020-07-26 14:18