到底廢不廢考監？國民黨「整而不合」的決策怪象
國民黨到底支不支持廢考監，看似黨內沒有共識，其實共識漸漸浮出。國民黨立委支持廢考監是多數意見，國民黨擔心反彈，一直想用不同的包裝，沖淡這個共識。從之前的不提黨版，立委各自提案，到建立完整的憲政體制，都是不同的包裝方式。
挺或廢？不同立場可能得到相同結果
這等於國民黨骨子裡支持廢考監嗎？其實未必。這兩個不同的立場，都可能得到相同結果，就是無法廢考監。不同的是，提案廢考監派，主張把監察權併入立法權，一旦修憲成功，所有立委都擁有監委職權，對於執政的民進黨而言，是否要支持下去，可能得面臨兩難，不支持是違背過去三權分立主張，支持，是給在野黨強而有力的監督武器。所以最後，修憲可能過不了關。
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