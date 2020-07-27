進官邸見蔡英文等於大潭藻礁有曙光？ 環團莫忘司改團體慘痛教訓
時代力量及台灣民意基金會連續兩天公布最新民調，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌的滿意度都有六成或近六成的表現，似乎不差，想必蔡總統的心情應該很好；不過，長期關注大潭藻礁的團環今天卻「膽敢」給總統府下最後通牒，指總統若沒有信守選前守護藻礁的承諾，不排除上街頭，這事可能要讓蔡總統眉頭一皺了。
六月環團進官邸 蔡承諾建溝通平台
一個多月前，世界環境日（六月五日）前一天，蔡總統在官邸接見全國NGOs環境會議代表，討論環境、土地、動保等議題，針對中油觀塘三接開發案破壞當地珍貴藻礁，蔡總統親口承諾由總統府副祕書長李俊俋成立溝通平台，這是環團首次針對大潭藻礁議題與總統府對話，環團頓時充滿了希望，表示將提出調查資料，希望中油暫緩三接工程，接下來將辦聽證會，最終目標是接收站遷址。
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