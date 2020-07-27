用減稅振興藝術品交易市場？恐怕先樂到有錢人

聯合報 / 記者賴昭穎
藝術品拍賣所得屬於財產交易所得，為資本利得的一種，按文化部的修法方向，主要受惠族群都會是高所得者。圖為示意圖，與新聞事件無關。圖／聯合報系資料照片
藝術品拍賣所得屬於財產交易所得，為資本利得的一種，按文化部的修法方向，主要受惠族群都會是高所得者。圖為示意圖，與新聞事件無關。圖／聯合報系資料照片

財政部長蘇建榮日前接受媒體專訪，表示他「最討厭」部會不去思考政策，成天只想減稅。言猶在耳，卻傳出文化部預告修正「文化藝術獎助條例」，提供藝術品交易所得減稅優惠，以提振藝術品交易市場。蘇建榮的「討厭說」或許不是針對文化部長李永得，但李部長的確應好好思考，減稅是否是萬靈丹，且會不會非旦沒對症下藥，還引發一堆副作用。

財長是政府的大掌櫃，確保財政穩健是首要之務，對此蘇建榮受訪時說，稅制結構的調整是一大重點，如何抓住流失的稅基也是關鍵，財政部將透過AI（人工智慧）、大數據找稅源，精進選案查核能力，鎖定網路交易、地下經濟。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

文化部 洗錢 李永得

相關新聞

監委對民進黨急表忠 太陽花「選擇性糾正」難服員警

民進黨以立委人數優勢強行通過監院人事案颳起漫天風暴，至今餘波盪漾，時力公布最新民調顯示，有超過6成民眾對審查過程不滿意；現任監委不甘寂寞，急著拿四月才改判有罪的學運成員占領政院的案子作文章，糾正台北市警局與警政署，無疑只是對民進黨的表忠罷了。

用減稅振興藝術品交易市場？恐怕先樂到有錢人

財政部長蘇建榮日前接受媒體專訪，表示他「最討厭」部會不去思考政策，成天只想減稅。言猶在耳，卻傳出文化部預告修正「文化藝術獎助條例」，提供藝術品交易所得減稅優惠，以提振藝術品交易市場。蘇建榮的「討厭說」或許不是針對文化部長李永得，但李部長的確應好好思考，減稅是否是萬靈丹，且會不會非旦沒對症下藥，還引發一堆副作用。

政府崇洋、建築界排外…競圖「國際牌」魔咒如何打破？

台中巨蛋競圖結果揭曉，因為外型與設計者在澳洲的作品神似，引發「複製自己」的爭議。台灣的公共建築偏好國際建築師已行之有年，需要從制度上去改善，然而從政府到業界，都潛藏著無法自我肯定的迷思，地方政府有崇洋心態，建築界聽到「國際牌」就反彈，這都是需要破除的魔咒。

從私菸案到烏龍軍購 軍方高層因循苟且的惡習

總統府侍衛室藉總統出訪之便，輸入上萬條未稅香菸，形同軍人集體走私，何以如此，因循苟且之故，對多年陋習，習以為常。近來又有一案，無中生有的對美軍購案，乃因不按照程序規章，又是一起軍人濫權，國防部缺乏管制考核，造成部屬與美方談判180多億元的採購，事後全然不知。基層部隊日日勤訓精練，上級幹部卻多是因循苟且，不按規章，成了鮮明對比。

該道歉的何止李眉蓁 大學廣設在職專班也該檢討了

國民黨高雄市長參選人李眉蓁，因12年前的碩士論文被控抄襲，含淚道歉並宣布放棄學位，中山大學也火速展開學術倫理審定。李眉蓁的碩士論文是否涉抄襲甚至代寫，她自己最清楚；高達九成內容和他人論文雷同，被抓包也一點都不冤枉。但除了李眉蓁，更該道歉的是她的論文指導教授、口試委員，以及發給她學位證書的中山大學。

當年和反拆遷戶站一起 民進黨今天鐵了心拆陳家

2013年7月18日，苗栗縣政府拆除大埔事件拒遷戶，蔡英文曾說，「這是在民主社會裡最讓人感到遺憾的事，在地人民抗爭這麼久，顯示無論中央、地方政府，對於人民與土地的感情都不重視。」她還說，當過程中沒有給予人民尊重，未適當處理人民情感時，讓人感覺這個政府是「冷冰冰、冷酷的、無情的」，這是民主社會裡最遺憾的事情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。