用減稅振興藝術品交易市場？恐怕先樂到有錢人

財政部長蘇建榮日前接受媒體專訪，表示他「最討厭」部會不去思考政策，成天只想減稅。言猶在耳，卻傳出文化部預告修正「文化藝術獎助條例」，提供藝術品交易所得減稅優惠，以提振藝術品交易市場。蘇建榮的「討厭說」或許不是針對文化部長李永得，但李部長的確應好好思考，減稅是否是萬靈丹，且會不會非旦沒對症下藥，還引發一堆副作用。

財長是政府的大掌櫃，確保財政穩健是首要之務，對此蘇建榮受訪時說，稅制結構的調整是一大重點，如何抓住流失的稅基也是關鍵，財政部將透過AI（人工智慧）、大數據找稅源，精進選案查核能力，鎖定網路交易、地下經濟。