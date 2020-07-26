從私菸案到烏龍軍購 軍方高層因循苟且的惡習

聯合報 / 記者高凌雲
國防部爆發對美軍購核定程序疏漏疑雲，在國防部與政軍高層不知情下，竟有軍購案「溜」出國防部監控下擅向美方要求採購，並獲核准，造成我方恐必須硬吞的局面。圖為愛國者三型飛彈連作戰指揮機構。記者洪哲政／攝影
國防部爆發對美軍購核定程序疏漏疑雲，在國防部與政軍高層不知情下，竟有軍購案「溜」出國防部監控下擅向美方要求採購，並獲核准，造成我方恐必須硬吞的局面。圖為愛國者三型飛彈連作戰指揮機構。記者洪哲政／攝影

總統府侍衛室藉總統出訪之便，輸入上萬條未稅香菸，形同軍人集體走私，何以如此，因循苟且之故，對多年陋習，習以為常。近來又有一案，無中生有的對美軍購案，乃因不按照程序規章，又是一起軍人濫權，國防部缺乏管制考核，造成部屬與美方談判180多億元的採購，事後全然不知。基層部隊日日勤訓精練，上級幹部卻多是因循苟且，不按規章，成了鮮明對比。

曾經有一位民進黨立委杜文卿，在機場入境攜帶超過規定數量的香菸，遭到關務人員取締，引發立委濫權的爭議，眾怒之下，社會皆曰不可。多年後，發生總統府侍衛室與軍方、航空公司合謀，藉總統出訪之便，大量採購上萬條未稅香菸，軍人集體走私私菸，情節要比立委濫權嚴重許多。

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軍人 私菸

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