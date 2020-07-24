裝冷氣不改校園環境 蘇揆敢花錢不等於會做事

行政院長蘇貞昌標榜「有政府、會做事」，他宣布兩年內中小學教室全面安裝冷氣，贏得一片稱讚，但天氣越來越熱，因應高溫氣候、植樹綠化與建築改良等議題，卻看不到蘇院長有同等魄力提出策略。各地教室冷氣迄今未普及化，原因就出在於「錢」，中央大撒幣換政績，只代表蘇揆「有花錢、會做事」。

天氣越來越熱，今年又是太平洋高壓發威的一年。台北氣象站自1897年的統計中，今年6、7月已飆出歷史高溫第二、三名紀錄，氣溫動輒超過攝氏38度，全台「烤番薯」已是夏日常態，各公家機關、大學教室都有冷氣，唯獨中小學教室還在開電扇吹熱風，甚至有教師喊話，請大官來體驗揮汗如雨的教室。