疫苗開發只能看南韓車尾燈 政府沉迷抗疫大內宣錯過關鍵時機

美國下令關閉中國大陸駐休士頓總領事館，宣稱此舉是為保護美國智財權，總統川普也說不排除關閉其他領事館。問題來了，下一個會是位於美科技重鎮舊金山的中領館嗎？若如此，為何不同步關閉？有一說是，關閉休士頓領事館傷害相對小，應是川普陣營的政治盤算，在選前大打美中衝突牌，仍企圖為美中關係保留轉圜餘地。

2020-07-23 20:11