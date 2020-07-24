疫苗開發只能看南韓車尾燈 政府沉迷抗疫大內宣錯過關鍵時機
新冠肺炎病毒在國際間一波未平，一波又起。台灣雖然從年初以來，抗擊住了第一波疫情，但幾乎所有專家學者都認為，今年秋冬之際疫情再度來襲的可能性極高；而幾乎所有的專家學者也都認同，疫苗開發和取得的速度，將是能否保衛民眾免於新冠肺炎恐懼的關鍵。
國外開發躍進 國內嚴重卡關
由此觀之，近日幾樁國際和國內關於疫苗研發的新聞，就顯得格外重要。首先是國際期刊揭露，牛津大學與英國藥廠阿斯利康合作研發得疫苗，不但已進入第三期人體臨床實驗，而且取得超出預期的效果，如果一切順利，最快今年9月可以小部分開始生產。該團隊也鎖定今年年底開始供應各國，首先獲益的，應該是美國、英國和參與疫苗研發的國家。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言