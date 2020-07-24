疫苗開發只能看南韓車尾燈 政府沉迷抗疫大內宣錯過關鍵時機

聯合報 / 記者李光儀
牛津大學與英國藥廠阿斯利康合作研發得疫苗，已進入第三期人體臨床實驗，最快今年9月可以小部分開始生產。美聯社
牛津大學與英國藥廠阿斯利康合作研發得疫苗，已進入第三期人體臨床實驗，最快今年9月可以小部分開始生產。美聯社

新冠肺炎病毒在國際間一波未平，一波又起。台灣雖然從年初以來，抗擊住了第一波疫情，但幾乎所有專家學者都認為，今年秋冬之際疫情再度來襲的可能性極高；而幾乎所有的專家學者也都認同，疫苗開發和取得的速度，將是能否保衛民眾免於新冠肺炎恐懼的關鍵。

國外開發躍進 國內嚴重卡關

由此觀之，近日幾樁國際和國內關於疫苗研發的新聞，就顯得格外重要。首先是國際期刊揭露，牛津大學與英國藥廠阿斯利康合作研發得疫苗，不但已進入第三期人體臨床實驗，而且取得超出預期的效果，如果一切順利，最快今年9月可以小部分開始生產。該團隊也鎖定今年年底開始供應各國，首先獲益的，應該是美國、英國和參與疫苗研發的國家。

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